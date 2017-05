(Amp)Albert Rivera debuta ante el Club Bilderberg y acompaña a Ana Botín y a Cebrián en la delegación española

También asistirán al evento Christine Lagarde y Durão Barroso

Albert Rivera fue invitado a la cita del año pasado, no obstante, delegó su invitación al responsable de Economía, Industria y Conocimiento de Ciudadanos, Luis Garicano. De esta forma, Rivera se estrena en la 65 edición de la 'hermética' reunión.

Al encuentro anual, de naturaleza privada, también han sido invitados el consejero delegado de Airbus, Thomas Enders; el presidente ejecutivo de Alphabet (Google), Eric E. Schmidt; el presidente de EDP Energías de Portugal, Antonio L. Guerra Nunes Mexia; el consejero delegado de Ryanair, Michael O'Leary; el director de asuntos exteriores de The Financial Times, Gideon Rachman; el editor jefe de The Economist, Zanny Minton Beddoes; el cofundador y socio de LinkedIn, Reid Hoffman; el presidente de ING, Ralph Hamers; y el presidente del grupo KBC, Thomas Leysen.