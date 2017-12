(Amp)Aristóbulo de Juan cree que el Banco de España fue tolerante al valorar activos antes y después de crisis

Critica que la labor de la inspección fuera "asesorar a entidades para salvar problemas en lugar de identificar problemas de solvencia"

Durante su comparecencia ante la comisión que investiga la crisis financiera, el rescate bancario y la quiebra de las cajas de ahorro, De Juan ha lamentado que, ante los primeros años de la crisis, no se llegara a identificar los problemas de solvencia de las entidades financieras, y que al tratar de evitar la intervención con dinero público, los inspectores del Banco de España "quedaban mediatizados".

De Juan ha dicho que esa "tolerancia regulatoria", que cree que "ya venía de antes" de estallar la crisis", permitió "contabilizar ingresos como buenos, cuando eran devengos que no se iban a pagar porque estaban refinanciados".

Sobre las malas prácticas, ha asegurado que a las entidades financieras no les interesaba reconocer la morosidad de sus clientes, porque les obligaría a incrementar su colchón de provisiones y, consecuentemente, reducir sus bonus y dividendos.

Por ello, cree que se alargaba "el plazo generosamente" y se refinanciaban estos préstamos con nuevos créditos, a pesar de que el deudor no se encontraba en condiciones de devolverlos. Una "bola de nieve" que cree que, a día de hoy, "no se ha resuelto".

"Todos lo sabían y había instrumentos, pero ninguno frenó la burbuja. Ni en España, ni en Estados Unidos ni en ningún sitio", ha dicho, recordando que "era muy productivo y lucrativo" los rendimientos de la expansión económica. "No descartaría de que hubiera presiones del propio Gobierno de decir 'no me pares la fiesta'", ha llegado a decir.