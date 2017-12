(Ampl.) Banca Cívica quiso sanear su falta de capital con un fondo americano, pero el Banco de España lo vetó

El expresidente de Caja de Burgos culpa al supervisor por no permitir su entrada e imponer la unión deficitaria con CajaSol

Durante su comparecencia ante la comisión de investigación del Congreso de la crisis financiera, el rescate bancario y la quiebra de las cajas de ahorro, Arribas ha lamentado que el Banco de España "no vio con buenos ojos" esta entrada de capital, por lo que considera que fue "una oportunidad perdida".

En ese momento, Banca Cívica era el resultante de la 'fusión fría' o SIP (Sistema Institucional de Protección) de Caja de Burgos, Caja Navarra (CAN) y Caja Canarias, "el más atractivo posible", ha defendido, a pesar de que en ese momento la integración interterritorial "se veía como políticamente inviable".

El mismo día de la publicación de los resultados, Arribas ha asegurado que Banca Cívica contaba con la oferta de JC Flowers para entrar con el capital que, según el peor de los escenarios, la entidad echaría en falta, pero el Banco de España, ha asegurado, no lo permitió.

Al contrario, ha asegurado que como ya no podían optar a ayudas públicas para la fusión, el supervisor aconsejó una fusión con Caja Sol, que según estos 'tests', tenía una carencia de capital de 800 millones, lo que implicaba que se acabaría solicitando al FROB una ayuda pública de mil millones. En julio de 2011 la entidad salió a Bolsa y en marzo de 2012 acabó absorbida por Caixabank.

NO ESTABA PREPARADO PARA LA 'BURBUJA'

Respondiendo al portavoz de Unidos Podemos en la comisión, Alberto Garzón, Arribas ha reconocido que la caja que llegó a presidir "no estaba preparada para la 'burbuja'", aunque ha insistido durante su comparecencia en la "responsabilidad compartida" en la crisis, máxime "desde una caja pequeña".

Arribas ha rechazado cualquier atisbo de "politización" en la caja que llegó a presidir --"Nunca he visto una actuación partidista, ni del grupo del que yo procedía (PP)", ha dicho-- y ha defendido que toda ayuda recibida en abril de 2013 fue devuelta, por lo que el rescate, en su caso, no tuvo ningún coste y fue "retribuido con enormes tipos de interés".

Asimismo, ha señalado que las concentraciones no produjeron salidas de empleados en "condiciones traumáticas", sino "muy favorables", que los directivos que salieron "no disfrutaron de indemnizaciones extraordinarias", y que tanto accionistas como clientes no salieron perjudicados.