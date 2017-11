(Ampl.) Bankia aún está "cerrando los números" del impacto sobre su plantilla por la fusión con BMN

El presidente de Bankia, José Ignacio Goirigolzarri, ha afirmado que la entidad se encuentra aún "cerrando los números" del impacto que tendrá sobre su plantilla y su red de oficinas la fusión con Banco Mare Nostrum (BMN), que cumplirá con el calendario previsto.

"No tenemos cerrado planes en este sentido. Estamos muy avanzados, pero todavía nos quedan unas semanas para seguir trabajando", ha apuntado el primer ejecutivo de Bankia durante su intervención en un desayuno de Nueva Economía Fórum, en el que ha sido presentado por el ministro de Economía, Industria y Competitividad, Luis de Guindos.

Según ha explicado, la entidad está "trabajando" sobre el posible impacto en términos de personas u oficinas de la fusión con BMN y "cerrando los números", aunque los primeros que conocerán la decisión serán los trabajadores de Bankia y sus representantes. "Han salido algunas cifras que no sé de dónde han salido", ha dicho al respecto.

NO BATIRÁ UN RÉCORD DE EDAD COMO PRESIDENTE

El presidente de Bankia cumple en 2017 cinco años en el cargo y, preguntado sobre su futuro, ha manifestado que sigue "comprometido" con el proyecto de la entidad, que asumió en 2012 como "una responsabilidad social". "A lo largo de mi vida he sido un privilegiado y cuando uno se enfrenta ante la alternativa de poder hacer un servicio a la sociedad en la que ha vivido no puede decir que no", ha añadido.