(Ampl.) Botín (Santander) sobre la compra de Popular: "No hemos reciibido presiones de nadie"

La presidenta de Santander, Ana Botín, ha rechazado que la entidad haya recibido presiones por parte de las autoridades para acometer la compra de Popular y ha explicado que el banco no presentó ninguna oferta en el proceso de venta abierto hace unas semanas.

"No hemos recibido presión de nadie", ha asegurado la presidenta de Santander en una rueda de prensa para explicar el proceso de integración entre la entidad y Popular. Según ha dicho, el banco que dirige actúa "siempre en interés" de sus accionistas.

Botín ha explicado que Santander no presentó ninguna oferta en el proceso de venta abierto por Popular hace unas semanas y que, al considerar las autoridades europeas que el futuro de Popular era inviable sin acometer una intervención, la entidad fue invitada este mismo martes a presentar una oferta.

"Hubo un proceso de venta privado en el que entendemos que no hubo ninguna oferta. Santander no presentó oferta en ese proceso", ha apuntado Botín. Según ha explicado, el anterior proceso de venta era "una operación de mercado con un cierto valor que hubiera exigido oferta pública con prima" y "en esas condiciones no tenía interés" para los accionistas de la entidad.