(Ampl.) Hacienda dice que Carmena aseguró en octubre que "iba a cumplir al 150%" con la regla de gasto

Podemos reprocha al secretario de Estado que, cuando era alcalde de Jaén, no aceptó un acuerdo de no disponibilidad y se le permitió

El secretario de Estado de Hacienda, José Enrique Fernández de Moya, ha asegurado este lunes en el Congreso que la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, le transmitió el pasado mes de octubre que "iba a cumplir no al 100%, sino al 150%" con la regla de gasto.

"Me llamó y me dijo que no iba a cumplir al 100%, sino al 150%. Tengo testigos", ha apostillado el secretario de Estado, quien ha aseverado que es "rigurosamente falso" que el Ministerio haya intervenido la administración local, ni las cuentas, sino que la resolución mandata al ayuntamiento a que informe semanalmente de "cómo recuperar la senda de gasto para entrar en cumplimiento de ley".