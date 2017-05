(Ampl.) Isolux se dividirá en tres empresas para evitar la liquidación

Una de ellas será la 'nueva Isolux', que recortará su tamaño y plantilla en un 60% para ser vendida

Esta 'nueva Isolux', o 'Goodco', que surja del proyecto de segregación, habrá no obstante recortado a más de la mitad, en un 60%, su dimensión y su negocio, y también su plantilla, respecto a la actual.

Respecto a los trabajadores que no forman parte de la 'nueva Isolux', todos ellos vinculados a distintos proyectos, seguirán asociados a los mismos en caso de venta o traspaso a otros socios. No obstante, la compañía no descarta nuevos ajustes de plantilla, que se añadirían al realizado el pasado año para 435 efectivos.