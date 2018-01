(Ampl.) OHL estudia repartir un dividendo extraordinario tras la venta de concesiones

También analiza nuevas líneas estratégicas para el futuro de la empresa

De igual forma, defendió los importes cobrados por los dos últimos consejeros de delegados de la empresa, Josep Piqué y Tomás García Madrid, al dejar la compañía, asegurando que se trata de "las cláusulas de no concurrencia que se incluyen en todos los contratos de que firman ejecutivos de primer nivel" para que no trabajen en firmas de la competencia.

"En algunas hemos metido la pata, aunque no hay obras fáciles", indicó. "No obstante, estamos tratando de acotarlas y encapsularlas para que en unos meses ya no tengamos obras con problemas, sino una cartera fiable y saneada", garantizó.