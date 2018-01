(Ampl) Solbes defiende que su críticas al 'boom' inmobiliario cayeron "en saco roto"

Defiende que la burbuja no se puede atribuir a Zapatero

En opinión de Solbes, en 2004, cuando se iniciaron 800.000 viviendas frente a una necesidad estimada de 450.000, los operadores del sector financiero consideraban que era "más importante" mejorar su posición frente a los competidores, es decir, "que la fiesta no terminase".

En este sentido, ha reconocido que las medidas aplicadas por el Ministerio para ampliar el acceso a la vivienda no resultaron lo suficientemente eficaces para afectar a la evolución de su precio.

En cualquier caso, Solbes ha sostenido que no se puede atribuir la burbuja a Zapatero, pues, a su parecer, esta alcanzó su punto máximo en 2006, tan solo año y medio después de la entrada de los socialistas en el Gobierno. "A nosotros nos toca el final de este periodo de crecimiento en el sector de la construcción", ha señalado.

Solbes "duda" de que el Gobierno pudiese imponer medidas a las entidades financieras para limitar la construcción por norma estatal. "¿Si tenían recursos externos podíamos decirles (a las entidades) que no los invirtieran?", ha cuestionado el exministro, que asegura que era "muy difícil" para los bancos no financiar la construcción, pues su negocio se dirige a dónde existía demanda.

"No se me ocurre cómo haber podido frenar la inversión en vivienda, el instrumento fundamental para que no haya estímulo del crédito era subir los tipos de interés", ha aseverado el exministro, que considera que sin la crisis de liquidez, el ajuste en el sector inmobiliario hubiera sido "suave".