(Ampl) El TC afirma que deben ser los servicios de empleo de las CCAA quienes gestionen la ayuda de 426 euros

Estima parcialmente el recurso presentado por el Gobierno Vasco, que denunciaba "invasión" de sus competencias

En su sentencia, el Constitucional indica que "el Estado no puede ignorar que la competencia para la ejecución de las normas dictadas en virtud de la competencia estatal sobre las bases y coordinación de la planificación general de la actividad económica (art. 149.1.13 CE) "corresponde, en principio, a las Comunidades Autónomas, sin que en el ejercicio de su competencia normativa pueda el Estado desapoderar a las mismas de las competencias estatutariamente asumidas".

Al igual que ya se pronunció sobre el 'Plan Prepara', el TC concluye que no concurren circunstancias que justifiquen una gestión centralizada por el SEPE de la ayuda recurrida, por lo que señala que "la asunción por el SEPE de las funciones ejecutivas de concesión y pago de la ayuda económica" no tienen "justificación alguna".

Por otra parte, el TC coincide con el Abogado del Estado en que "la forma de financiación del PAE no puede considerarse contraria al sistema de concierto económico porque, no solo la ley no prejuzga cómo han de cuantificarse las partidas presupuestarias dedicadas por el Estado a auxiliar los servicios de empleo de la Comunidad Autónoma del País Vasco, sino que tampoco determina su imputación al Cupo".