(Ampl.) Telefónica y el Gobierno de Colombia suscribirán aumento de capital por 1.842 millones en ColTel

La operadora capitaliza su filial colombiana para afrontar una nueva etapa y aportará 1.243 millones

No obstante, la ejecución del pago no implica que la compañía comparta el contenido del laudo arbitral, por lo que Telefónica ha reiterado su desacuerdo con el mismo, considerándolo "no ajustado a derecho, injusto, desproporcionado y arbitrario".