El 10% de los trabajadores ni siquiera puede hacer frente al gasto de alimentación

El 10% de los trabajadores no puede ni siquiera hacer frente al gasto de la alimentación, que supone un desembolso de 350 euros al mes. UGT ha presentado hoy la campaña 'Ponte a 1.000 euros' con la que reivindica que el salario mínimo alcance dicah cifra. Según el sindicato, un trabajador que no llegue a ser mileurista no podrá hacer frente ni al 50% de los gastos.

En la actualidad, un trabajador con un salario frecuente , es decir, que no alcance los 1.000 euros , hará un desembolso del 37% de su sueldo para alimentos y bebidas no alcohólicas, un 16% para ropa y calzado y un 74% para vivienda, agua y consumo energético. Según UGT, un trabajador que no llegue a ser mileurista, no podrá hacer frente ni al 50% de los gastos.