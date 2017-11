(Ampl.2) La JUR permitirá un acceso parcial al informe de Deloitte sobre Popular

La Junta Única de Resolución (JUR) permitirá a Aeris Invest, el brazo inversor de la familia Luksic, así como a la Mutualidad de la Abogacía Española, la Hermandad Nacional de Arquitectos Superiores y Químicos y otras entidades el acceso parcial al informe de Deloitte y a otros documentos relacionados con la resolución de Popular.

En concreto, el Panel de Recurso de la JUR ha estimado los recursos presentados por Aeris Invest --representado por Roca Junyent-- y la Mutualidad General de la Abogacía Española, la Hermandad Nacional de Arquitectos Superiores y Químicos y otras entidades --representados por el despacho Ramón C. Pelayo Abogados--, en los que se solicitaba acceso al informe de Deloitte y otros documentos, petición que ha sido concedida parcialmente, pues algunas partes deberán seguir siendo confidenciales.

El Panel de Recurso no precisa qué partes deberán seguir siendo confidenciales, aunque este acceso parcial permitirá conocer numerosos datos, informaciones y predicciones del informe elaborado por Deloitte, incluidas sus conclusiones y los rangos económicos de su valoración.

Por su parte, el despacho Ramón C. Pelayo Abogados ha señalado que el Panel "concluye que la negativa a facilitar esos documentos en su integridad por parte de la JUR no estaba justificada y contradice tanto el Reglamento UE 1049/2001 como la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que obliga a las instituciones y agencias comunitarias a facilitar esa documentación 'en la mayor medida posible'".

Desde la decisión del resolver Popular el pasado 7 de junio, se han presentado más de 40 recursos de diversa naturaleza ante en Panel de la JUR. En al menos 34 de ellos, el órgano no se ha pronunciado sobre el fondo y no los ha admitido al entender que estaban formulados incorrectamente o que tenían por objeto cuestiones que no eran de su competencia.