Andalucía cree que el Gobierno echa "balones fuera" con la financiación autonómica y teme la reforma tras las elecciones

La consejera de Hacienda y Administración Pública, María Jesús Montero, cree que el Gobierno central está "echando balones fuera" a la hora de acometer la reforma del sistema de financiación autonómica, tras lo que ha expresado su temor de que el Ejecutivo aborde dicha reforma tras las próximas elecciones, en 2019 o 2020.

"El debate del modelo de financiación autonómica no es que cada territorio pelee por ver quién tiene mas recursos, sino que se trata de ver cómo financiar la sanidad, educación o servicios sociales y cuántos recursos pondrá el Gobierno central a disposición de las comunidades", ha aseverado la consejera, para la que "cualquier debate que no ponga este tema en el centro será fallido, porque cada comunidad peleará en función de las variables que mejor le convengan".

"Si nos hemos comportado de manera eficiente toca que los ciudadanos reciban esa recuperación", ha aseverado la consejera, quien rechaza que no se flexibilice la regla de gasto y no confía en que el Gobierno de Rajoy "aborde la reforma del sistema de financiación autonómica antes de las elecciones". "No quiero pensar que Rajoy no tenga en sus cabeza reformarlo hasta 2019 o 2020, después de las elecciones", ah aseverado.