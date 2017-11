Antidisturbios cargan contra taxistas que intentaban derribar las vallas que protegen al Congreso

Agentes de la Unidad de Intervención Policial, más conocidos como antidisturbios, han tenido que cargar este mediodía contra un grupo de manifestantes que ha intentado derribar las vallas al final de la carrera de San Jerónimo que separaban la zona de manifestación en Neptuno del Congreso.

Tras la actuación policial, los manifestantes han increpado a los antidisturbios y han coreado 'somos taxistas, no terroristas' mientras un 'speaker' subido a un camión con altavoces ha gritado por megafonía que no se van a ir hasta que haya soluciones. "¡Queremos que nos vean, no nos van a mover de aquí!", ha gritado, y después ha puesto música épica de fondo.