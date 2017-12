Aprobados los presupuestos gallegos tras rechazar el PP casi 1.300 enmiendas que la oposición mantenía vivas

Un debate sobre el machismo centra buena parte de las intervenciones, con reproches a Baltar y a López Crespo

En respuesta, el portavoz parlamentario del PPdeG, Pedro Puy, ha pedido "relativizar" que no se acepten las enmiendas de las oposición. Así, le ha dicho a los grupos que si tildan de "soberbios" a los populares también hará lo propio con los alcaldes de Pontevedra, Vigo y A Coruña por ese mismo motivo.

Así, Puy ha defendido que los populares no han aprobado "tantas enmiendas" como le "gustaría" a la oposición porque son las "mismas" que los últimos años --como una propuesta relativa a la creación de una oficina de control presupuestario, ha dicho-- o debido a su "imposibilidad".

Luís Villares (En Marea) ha criticado que "la mayoría parlamentaria no vale para hacer lo que a uno le vengan en gana", por lo que censura que estas cuentas sirvan para la "desmantelamiento de lo público", y "generarán en 2018 más pobreza y desigualdad".

Por tal motivo, se queja de que los populares no tengan en cuenta cientos de enmiendas que buscan "el bien común" a través de la justicia social, la erradicación de la pobreza y la igualdad entre sexos.

Así, ha cargado contra unas cuentas y una Xunta que no cuentan con políticas sociales para "revertir" la crisis demográfica, que apuestan por "el exterminio del rural" y el cierre de las escuelas y los hospitales, al tiempo que "no se preocupan de atender" a "un territorio asolado por los fuegos" ni a los "exiliados económicos".

De tal forma, ha mostrado su rechazo a unas cuentas en las que el PPdeG no tuvo la "sensibilidad suficiente" para incluir cambios y la Xunta "no está preparada" para "actuar de verdad sobre los problemas que tiene la sociedad y economía de Galicia".

Unas cuentas con niveles "muy bajos" de ejecución, en los que "da igual lo que se ponga al principio porque eso no se va a ejecutar", con programas de empleo pendientes mientras hay una caída de la población activa juvenil "a un ritmo muy importante".

Ana Pontón (BNG) ha arremetido contra la "apisonadora" del PPdeG en el trabajo parlamentario, pues lamenta que "no haya voluntad de modificar ni una sola coma" en unos presupuestos "rutineros y complacientes", que "son muy mejorables".

Y es que reprocha que los presupuestos se hayan convertido en un "ritual" en el que el PP "no aprueba ni una sola de las más de 1.000 enmiendas que se presentan desde la oposición", un "ejercicio de soberbia".

Sobre este extremo, Villares ha señalado que los tribunales "no vieron delito penal", pero avisa de que la "irrelevancia penal no significa" que "no merezca un reproche ético".