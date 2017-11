Arranca en Madrid la multitudinaria manifestación de taxistas que piden regularizar a Uber y Cabify

Una multitudinaria manifestación de taxistas provenientes de toda España ha arrancado a las 11.30 horas para reivindicar que se articulen medidas que regulen la actividad de plataformas de vehículos de alquiler con conductor (VTC), como Uber o Cabify, a las que acusan de competencia desleal.

Así, una veintena de taxis decorados con lemas como 'no + VTC' o 'Save the Taxi', y ataviados con banderas de sus comunidades de origen encabezan la manifestación, que discurre con gritos y consignas contra las plataformas VTC y donde no falta el clásico sonido de claxon y de los petardos que caracterizan a las protestas de los taxistas.