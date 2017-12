Arun Bansal (Ericsson) asegura que la compañía no prevé nuevos recortes de plantilla en España en 2018 y 2019

Sin embargo, reconoce que un mayor deterioro del previsto o una mayor disrupción tecnológica podría exigir nuevas medidas de ajuste

El director de Ericsson para el área de mercado Europa y Latinoamérica, Arun Bansal, ha afirmado que en este momento la compañía no tiene previsto llevar a cabo ningún nuevo plan de recorte de plantilla en 2018 y 2019 en España, siempre y cuando se mantengan las condiciones previstas en su plan estratégico y el negocio no registre un mayor deterioro del previsto.

En una entrevista concedida a Europa Press, Bansal ha asegurado que la compañía tecnológica no tiene en este momento ningún plan para llevar a cabo nuevos procesos de despido colectivo en España una vez se complete el Expediente de Regulación de Empleo (ERE) llevado a cabo este 2017.

En este sentido, ha asegurado que no contemplan nuevos despidos con su actual plan financiero y sus actuales inversiones en tecnología, pero ha agregado que si la disrupción tecnológica se acelera y surgen con rapidez avances diferentes a la IA o el 'machine learning' o el negocio se deteriora más rápido de lo previsto, tendrán que "tomar medidas".

Por ello, el director del área de mercado Europa y Latinoamérica en Ericsson ha incidido en que, aunque ahora mismo la compañía no tiene intención de hacer nuevos ajustes laborales, a medida que el negocio evolucione y se cree más eficiencia, no puede decir que no lo haría de nuevo.