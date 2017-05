Asaja muestra su satisfacción por la ampliación de los nuevos módulos reducidos del IRPF

Asaja ha acogido con "satisfacción" la publicación por parte del Ministerio de Hacienda de los nuevos módulos reducidos del IRPF correspondientes a la campaña de 2016 que completan los ya aprobados a comienzos de mes, según ha informado la organización agraria en un comunicado.

En Castilla La Mancha, en Albacete el índice de rendimiento neto del olivar se ha reducido del 0,26 al 0,18; las leguminosas del 0,26 al 0,18; la almendra del 0,26 al 0,18; la uva sin D.O. del 0,26 al 0,18; la uva con D.O. del 0,32 al 0,22. En Guadalajara los cereales se vuelven a rebajar en algunos términos municipales del 0,26 al 0,09 y al 0,13 y las oleaginosas del 0,32 al 0,06 , al 0,11 y al 0,16 según el municipio afectado. Para toda la provincia de Toledo el olivar se ha reducido del 0,26 al 0,18.

En la Comunidad Valenciana, en Valencia, en todos los términos municipales ha habido rebajas en uva con D.O. del 0,32 al 0,25; uva sin D.O. del 0,26 al 0,20; cítricos del 0,26 al 0,20; caqui del 0,37 al 0,29; y productos hortícolas en algunos municipios del 0,26 al 0,21. En Alicante los cítricos del 0,26 al 0,20; la uva con D.O. del 0,32 al 0,25 y la uva sin D.O. del 0,26 al 0,20. En Castellón el almendro del 0,26 al 0,05 y productos hortícolas del 0,26 al 0,21.