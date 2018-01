La Audiencia Nacional anula una nueva multa de 20 millones impuesta a Repsol por la CNMC

La Audiencia Nacional ha anulado una nueva multa por 20 millones de euros impuesta a Repsol por la Comisión Nacional de los Mercados la Competencia (CNMC) en 2015 por una presunta infracción de coordinación de precios con otras compañías.

En esta nueva sentencia, a la que ha tenido acceso Europa Press, la sección sexta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional estima el recurso interpuesto por Repsol y anula la resolución y la multa de la CNMC a la petrolera al no ser "ajustada a Derecho".

En su nuevo fallo, la Audiencia Nacional, que no da por hecho que la infracción se produjo, ya que no es algo que entre a valorar, mantiene así la doctrina de que la CNMC sancionó a la compañía matriz y no a la filial.