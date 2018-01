Auditorías externas e internas del Canal apuntan a posibles operaciones "fraudulentas" en la compraventa de Emissao

El Canal de Isabel II ordenó varias auditorías externas tras saltar a la luz posibles irregularidades en la compraventa de Emissao y de las mismas, y tras analizar los antecedentes, se desprende la existencia "de una serie de posibles operaciones fraudulentas" en la compraventa de las acciones de esta empresa operada por sociedades participadas por el Canal "a un precio superior" a su valor.

Así consta en un análisis jurídico llevado a Cabo por Herbest Smith Freehills, que analiza previamente un informe llevado a cabo por Ernst and Young (E&Y) sobre el proceso de compra de una participación de Emissao por parte de Canal Extensia y Sociedad Interamericana Aguas y Servicios (Inassa).

En dicho informe, hablan de la existencia de posibles operaciones "fraudulentas" y añaden que entienden que la operación de la compraventa de Emissao "podría no sólo carecer de toda justificación económica sino que existirían indicios de que el propósito de la misma fuese obtener unas ganancias o plusvalías injustificadas para los vendedores".

En dichas conclusiones recoge que no existen "evidencias sólidas que permitan entender que se ha quebrantado el principio de independencia de los auditores de las cuentas del Canal Extensia en 2014 y 2015 ni tampoco las del 2016".

Entre las conclusiones del estudio, al que también ha tenido acceso Europa Press, destaca que en los informes presentados a la Junta directiva de Inassa y al Consejo de Administración de Canal Extensia sobre Emissao "no se observa evidencia de autoría, supervisión o aprobación por parte de un responsable, ni cuentan con fecha de realización".

Además, "no existe procedimiento global que establezca los criterios detallados de análisis, evaluación y aprobación de inversiones por parte del órgano de administración ni guía de actuación en caso de desinversión que se aplique a todo el Grupo Canal Gestión y sus sociedades filiales".

La due-diligence considerada para evaluar la operación "no cuenta con evidencias de supervisión o aprobación por parte de un responsable" y además se emitió en una fecha posterior a la aprobación de la operación por parte del Consejo de Administración del Canal, inciden.

"Durante la revisión se due-dilengence es un borrador no oficial, no está firmado por el responsable de asesores externos y no cuenta con la aprobación del responsable de Expansión y Nuevos Negocios", añade la auditoría.