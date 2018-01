Axiare, a favor de a la OPA de Colonial aunque ve el precio "mejorable"

El consejo delegado ingresará 26 millones al vender su 1,80% de la socimi a Colonial

El máximo órgano de gestión de la socimi, en el que Colonial no tiene representación, estima que la contraprestación de 18,36 euros propuesta en la oferta es "positiva", pero "no agota el valor intrínseco de la compañía" ni incluye "prima por toma de control".

En este sentido, apunta a que la inmobiliaria que dirige Pere Viñolas no indica el plazo en el que determinará si promoverá o no la fusión. Asimismo, señala que no aclara en qué consistirá la reorganización corporativa de Colonial con Axiare como filial que contempla en el caso de que no prosperara la fusión.