Ayuntamiento de Madrid subraya que la insumisión "no es la vía del Gobierno municipal" y exige igualdad de trato

El delegado de Economía y Hacienda del Ayuntamiento de Madrid, Carlos Sánchez Mato, ha subrayado que la insumisión "no es la vía del Gobierno municipal" porque acatan y tratan de cumplir con la Ley de Estabilidad Financiera --aunque quieran impugnarla por "ineficaz, inútil y absurda"-- para, a continuación, exigir el mismo trato al Ayuntamiento de Madrid que se le da al resto de corporaciones locales y más teniendo en cuenta la "excelente gestión económica" llevada a cabo.

"Dicen (a la bancada del PP) que el Ayuntamiento es insumiso y, con mucho respeto a quien considera que es la vía, digo que la insumisión no es la vía del Gobierno municipal. No hablamos de insumisión. Cumplimos la ley y lo decimos de manera continua", ha subrayado el delegado en una comparecencia a petición del PP en una comisión de Economía extraordinaria después del tercer rechazo a un Plan Económico-Financiero (PEF) presentado.

Sánchez Mato ha defendido que la interpretación de la regla de gasto "no es una ley, no es el Boletín Oficial del Estado (BOE), es un papelito". "Ustedes (al PP) podrían haber convertido en norma esa interpretación pero no lo hicieron para tratar de manera diferente a unos y a otros", ha lanzado el concejal.