Azpiazu niega que haya tocado el 'cuponazo' con la nueva ley del Cupo y dice que no hay "ni trampa ni cartón"

El consejero vasco denuncia que Ciudadanos trate "de poner al conjunto de los españoles en contra de los vascos"

El consejero de Hacienda y Economía del Gobierno Vasco, Pedro Azpiazu, ha negado que a Euskadi le haya tocado el 'cuponazo' con la aprobación de ley del Cupo, donde no hay "ni trampa ni cartón", y ha lamentado que Ciudadanos trate "de poner al conjunto de los españoles en contra de los vascos".

Tras afirmar que en el Cupo vasco "no hay ni trampa ni cartón", y por lo tanto a Euskadi no le ha tocado "el 'cuponazo'", Azpiazu ha lamentado el voto contrario este jueves de Compromis y Ciudadanos y ha advertido de que a ambas formaciones "no les importa el Cupo sino otras cuestiones de carácter electoral y político".