BBVA prevé un alza "muy heterogénea" del crédito del 1,5% este año y subida de tipos en 2019

Constata una "aceleración" del nuevo crédito

BBVA Research, el servicio de estudios de la entidad, constata una "aceleración" del nuevo crédito y prevé un repunte del crédito general del 1,5% este año, aunque "muy heterogéneo", al tiempo que cree que las subidas de tipos no se producirán hasta el año 2019.

De esta forma, ha indicado que la autoridad monetaria mantiene su compromiso de no subir tipos hasta bien pasado el periodo de compras de activos buscando anclar las expectativas de tipos, por lo que ve "probable" que el 'quantitative easing' (QE) no acabe hasta otoño de este año, por lo que las subidas de tipos no se producirían hasta 2019.