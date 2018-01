El BCE dice que el colapso del mercado de criptomonedas no sería sistémico

Las monedas privadas no tienen ninguna oportunidad de éxito compitiendo con aquellas respaldadas por bancos centrales

Un potencial colapso del mercado de criptomonedas como bitcoin podría tener consecuencias para la estabilidad financiera, pero no tendría carácter sistémico, según ha señalado el vicepresidente del Banco Central Europeo (BCE), Vítor Constancio, en una entrevista con el diario 'La Repubblica', recogida por Europa Press.

En este sentido, el banquero portugués puntualiza que las criptomonedas "no son monedas", puesto que no cumplen las funciones clásicas de estas al no servir como unidad de cuenta estable, ni para expresar el valor de las cosas.