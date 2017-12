BT y H3G pierden su batalla judicial contra Ofcom en torno a la subasta de espectro en Reino Unido

El Alto Tribunal de Reino Unido ha rechazado la petición de los operadores BT y Hutchinson 3G (H3G) de modificar los limites impuestos por el regulador británico del sector de las telecomunicaciones Ofcom a BT/EE en la subasta de espectro convocada para las bandas de 2,3 y 3,4 GHz en Reino Unido.

En su decisión, afirma que el enfoque de Ofcom a la hora de establecer las condiciones de la subasta fue "exhaustivo, coherente y lógico", al mismo tiempo que respalda su ejercicio para encontrar el "delicado equilibrio" entre la protección de la competencia y los consumidores, por una parte, y establecer límites restrictivos que no fueran desproporcionados con BT/EE, por otra.

En declaraciones a 'Financial Times', un portavoz de Ofcom ha celebrado la decisión del Alto Tribunal y ha afirmado que llevarán a cabo la subasta "lo más rápido posible". "Nuestra prioridad siempre ha sido liberar este espectro los más pronto posible para que los clientes puedan tener una cobertura más fiable en su teléfono móvil", ha señalado.

En primer lugar, se limitará a 255 MHz el espectro que puede tener un operador para "uso inmediato" tras la subasta. Esto implica que BT/EE no puede participar en la de 2,3GHz, al contar actualmente con esta cantidad, mientras que sí concurrirán Vodafone, que tiene 176 MHz; Three, que cuenta con 90 MHz (y 40 MHz adicionales que no están en uso), y la filial de Telefónica O2, que tiene 86 MHz.