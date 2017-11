Bankia y BBVA, únicos bancos españoles en el 'macrocrédito' de ACS para la OPA de Abertis

Aportan 809,5 millones de euros cada uno a la operación

El sindicado se completa con otra docena de entidades que han aportado 809,5 millones cada una. Además de BBVA y Bankia, en este grupo figuran Barclays, Credit Agricole, Bank of China, ING, Landesbank Baden-Württemberg, The Bank of Tokyo-Mitsubishi, Natixis, Royal Bank of Canada, National Westminster y Sumitomo, según detallaron a Europa Press en dichas fuentes.