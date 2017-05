Barilla eleva un 2% sus ingresos en 2016, hasta 1.413 millones, y elimina el aceite de palma

Barilla aumentó un 2% sus ingresos en 2016, hasta los 1.413 millones de euros, impulsados por los logros obtenidos en su programa 'Bueno para ti, bueno para el planeta', según ha informado este jueves el grupo italiano, que ha eliminado además el aceite de palma de todos sus productos.

Además, se han reformulado 150 recetas en las que se ha eliminado el aceite de palma, que no ya no está en ningún producto de la empresa y se ha sustituido por aceites vegetales con menos grasa saturada, en particular el aceite de girasol.