Barilla eleva un 2% sus ingresos en 2016, hasta 3.413 millones, y elimina el aceite de palma

((Esta noticia sustituye a la anterior sobre el mismo tema por un error de la fuente informante en la cifra de ingresos))

Además, se han reformulado 150 recetas en las que se ha eliminado el aceite de palma, que no ya no está en ningún producto de la empresa y se ha sustituido por aceites vegetales con menos grasa saturada, en particular el aceite de girasol.