El Bitcoin sube más de un 500% en un año y supera los 2.700 dólares

Los analistas advierten de que los movimientos sugieren más una burbuja que la aparición de un nuevo activo refugio

A este respecto, Antonio Sales, analista de Xtb, coincide en advertir de que el bitcoin no puede considerarse como un valor refugio, ya que no hay ningún activo tangible detrás de él, al igual que tampoco hay un ente regulador que garantice el precio, ni ninguna cámara de compensación que lo respalde. "Es más, no sólo no es un activo refugio, sino que es un activo de alto riesgo", añade.