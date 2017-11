Bonet ve la salida de Cataluña de la UE "un despropósito" y acusa a Puigdemont de hacer el ridículo

Avisa de que volverá a plantear el cambio de domicilio social de Freixenet si no se respeta el orden constitucional tras el 21D: "Si se complicase el futuro, ya veríamos"

"Eso es un despropósito del presidente Puigdemont, espero que no tenga nada que ver con el clima de Bélgica, pues ha perdido los remos. Solo lo podría entender si quisiera hacer daño a la gente porque, evidentemente, salir de la Unión Europea sería hacer daño a la gente", ha asegurado Bonet en una rueda de prensa en Bruselas, al ser preguntado por la idea de Puigdemont de consultar a los catalanes si quieren seguir perteneciendo a la Unión o no.

El presidente de Freixenet ha asegurado que no tiene "intención" reunirse con Puigdemont en Bruselas, aunque no se negaría "a hablar con él" y "le saludaría" si le viera. "Me puedo considerar amigo como persona" pese a que sus pensamientos sobre el proceso independentista están "en las antípodas". "Entiendo que no sabe dónde está. Intentaré convencerle siempre que pueda", ha dicho.

"Si se complicase el futuro, ya veríamos. Sería un mal asunto", ha admitido, insistiendo en que si las fuerzas independendistas "siguieran por ese camino, esto sería muy malo". "Espero que no. Soy un optimista", ha dicho, dejando claro que los catalanes son gente "sensata", aunque ha admitido que ve "con cierto recelo" a la propuesta de PDeCAT y ERC de defender la independencia desde la vía legal dado "la que han armado", que "no es una cosa menor". "Siempre hay que dar segundas oportunidades", ha dicho con todo.

"Uno no puede declarar la independencia alegremente y menos sin apoyos", ha criticado, acusando al ex Govern de "abuso de poder" y criticando su "error de cálculo monumental". "Se han equivocado en todo (..) No tenían nada preparado", ha afeado, recordando que desde el Govern aseguraron que "todo el mundo" fuera estaría "a favor" de la independencia de Cataluña y "ni uno" lo ha apoyado, que no se irían ninguna empresa y "ya vamos por 2.700) y que no había discrepancias dentro de Cataluña, cuando "un millón de catalanes" han salido con las banderas españolas a la calle.