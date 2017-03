Brufau (Repsol) se muestra orgulloso del hallazgo en Alaska, en el "territorio de las grandes petroleras"

El presidente de Repsol, Antonio Brufau, se ha mostrado "particularmente orgulloso" del hallazgo en Alaska, el mayor descubrimiento convencional de hidrocarburos logrado en los últimos 30 años en suelo de Estados Unidos, ya que ha sido en "el territorio de las grandes" petroleras.

En declaraciones a la Cadena Cope recogidas por Europa Press, Brufau destacó que el descubrimiento es fruto de un buen trabajo, "ya que llevamos desde 2008 buscando petróleo el Alaska, y de inversiones de unos 1.000 millones de dólares en el proyecto.

"Lo que nos hace ilusión del descubrimiento es haberlo hecho en el territorio de las grandes, lo que demuestra que la tecnología y la gente de Repsol es muy buena. Repsol ha invertido mucho en talento", dijo al respecto.

Además, comparó el caso de Alaska, donde en Estados Unidos "todo el mundo" ha felicitado a la petrolera española por el descubrimiento, con la experiencia de las prospecciones en Canarias.

LO DE CANARIAS FUE "UN DOLOR DE MUELAS SERIO".

"Lo de Canarias fue un dolor de muelas serio. A mí esto me parece retrogrado, pensar que la modernidad pasa por no tener energía es tanto como insultar a los países emergentes que necesitan energía para crecer. El mundo necesita energía, lo que pasó en Canarias me pareció una pena, tercermundista", dijo.

En lo que respecta a la economía española, el directivo destacó que está "despegando" y que va por "la buena senda", a pesar de lo que diga la OCDE.

Aún así, consideró que el paro juvenil es el "peor problema" que tiene el país y afirmó que es necesario potenciar el talento en la universidad. "Hay que tener universidades mejores, más exigentes y vincular más la universidad a la empresa", apuntó.