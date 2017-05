Bruselas plantea un presupuesto común, un Tesoro y eurobonos a largo plazo para la zona euro

La Comisión Europea ha presentado este miércoles un documento de reflexión para profundizar en la arquitectura de la eurozona en el que plantea la creación de un presupuesto común, un Tesoro único y un Fondo Monetario Europeo, así como la emisión de un instrumento financiero similar a los eurobonos, todo ello a largo plazo.

El texto del Ejecutivo comunitario reconoce que, aunque la Unión Económica y Monetaria es "robusta", hoy en día, permanece "incompleta", por lo que defiende que no debe haber "complacencia" sobre la necesidad de "fortalecer su arquitectura". "A pesar de las importantes mejoras, los grandes legados de la crisis persisten y los retos para la zona euro continúan", apunta.

No obstante, el documento advierte de que este instrumento "no debe conducir a transferencias permanentes" y no debe duplicar las funciones del Mecanismo Europeo de Estabilidad (MEDE) como herramienta europea de gestión de crisis. Además, el acceso a este presupuesto anticrisis estará condicionado al cumplimiento de los criterios de convergencia.