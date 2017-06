Comisiones Obreras y UGT han anunciado que, en caso de que el Congreso mantenga bloqueada la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) para establecer una prestación de ingresos mínimos, que lleva casi cuatro meses con prórrogas del plazo de enmiendas, presentarán un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional (TC).

En febrero, todos los grupos a excepción de PP y Ciudadanos apoyaron admitir a trámite esta iniciativa, que establece una renta de 426 euros para las personas entre 18 y 65 años que se encuentren en desempleo sin recibir prestación, tengan una renta per cápita inferior a 5.837 euros y carezcan de ingresos, tanto él como su familia, superiores al 75% del Salario Mínimo Interprofesional.

"No es un subsidio, es una prestación para personas que, estando en edad de trabajar, no pueden hacerlo porque no les dejan", ha dicho Carrió, de UGT, lamentando que desde su admisión a trámite la iniciativa se encuentra "paralizada".