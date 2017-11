CC.OO. y UGT lanzan una campaña de movilizaciones para recuperar los derechos de los funcionarios

CC.OO. y UGT han lanzado una campaña de movilizaciones para recuperar los derechos y las condiciones laborales de los empleados públicos, ya que consideran que se puede abordar la situación por la que atraviesan los funcionarios, aunque se prorroguen los Presupuestos de 2017 y no haya unos nuevos en 2018.

Además, ambas organizaciones sindicales no descartan emprender otras acciones de carácter social. No obstante, tanto la organización liderada por Unai Sordo como la que representa Pepe Álvarez han asegurado que mantienen su disposición al diálogo.

Sin embargo, tanto el coordinador del Área Pública de CC.OO., Pepe Fernández, como el secretario general de la Federación de Servicios Públicos (FSP) de UGT, Julio Lacuerda, han afirmado que "no conocen el orden del día de la reunión", y creen que el encuentro, después de no hablar desde septiembre, será "para marear la perdiz".

"Tenemos la intuición de que no es una reunión de negociación porque hemos intentado obtener el orden de la reunión en varias ocasiones y no hemos obtenido respuesta", ha asegurado Fernández, tras afirmar que "será un contacto para hablar de las diferentes situaciones por las que atraviesa el país".

Por su parte, Lacuerda considera que, tras tres meses sin tener noticias del Ministerio, esta reunión únicamente será para "marear la perdiz", y añadió que está seguro de que les dirán que el Gobierno tiene "voluntad inequívoca", pero que no habrá avances "mientras las cosas estén así", refiriéndose a la cuestión en Cataluña.

"El Gobierno de España y, en particular, el ministro de Hacienda y Función Pública, Cristóbal Montoro, deberían aprender a masticar chicle y bajar escaleras al mismo tiempo, porque no es posible que en estos temas cualquier excusa sirva para no avanzar", ha apostillado Lacuerda.