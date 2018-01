CC.OO. no cree "eficaz" que sean los sindicatos los que bloqueen la negociación del convenio de Opel

La Sección Sindical de Comisiones Obreras (CC.OO.) en Opel y su Federación de Industria en Aragón han opinado que no es "eficaz" que sean los sindicatos los que bloqueen la negociación del convenio de la planta zaragozana de Figueruelas. Así se han referido a la propuesta de UGT suspender las negociaciones hasta que la empresa esté dispuesta a tratar los cinco puntos que la representación sindical pactó como prioritarios y pusieron sobre la mesa.

Los representantes de CC.OO. han valorado el consenso de las organizaciones sindicales en su decisión de rechazar la propuesta que el pasado jueves trasladó la dirección de la compañía a la comisión negociadora. No obstante, en cuanto a la estrategia a seguir, no creen "necesario ni eficaz" que sean las organizaciones sindicales quienes bloqueen la mesa de negociación. Bajo su punto de vista, es tan sencillo como rechazarla "sin necesidad de más ornamento".

"La Dirección no nos ha puesto un ultimátum encima de la mesa al que haya que responder con otro: bloqueo y movilización", ha señalado la Sección Sindical, que ha considerado que es cuanto menos "atípico" que la respuesta ante una propuesta más de la empresa sea levantarse de la mesa. "Para nosotros no está agotada la negociación y, por tanto, no consideramos útil respuestas aisladas que no se enmarquen en una estrategia más global y a largo plazo".