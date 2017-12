La CNMV advierte de 14 chiringuitos financieros en Reino Unido, Malta, Holanda, Francia y Luxemburgo

La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha remitido las advertencias de sus homólogos europeos sobre la existencia de 14 chiringuitos financieros en Reino Unido, Malta, Países Bajos, Francia y Luxemburgo.

En cuanto al supervisor holandés, la Netherlands Authority for the Financial Markets (AFM), no responde de los servicios de Hollis Kookmin Financial ('www.hkfglobal.com'), por sospechar que se trata de un chiringuito financiero, como tampoco lo hace la Malta Financial Services Authority respecto a Falcon Financial Management ('www.falconfinancialmanagement.com'), que no está autorizada para ofrecer servicios financieros.