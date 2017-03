La CNMV advierte de siete 'chiringuitos financieros' en Reino Unido, Italia y Luxemburgo

La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha advertido este miércoles de siete entidades que no están facultadas para prestar servicios de inversión en Reino Unido, Italia y Luxemburgo.

En concreto, el supervisor alerta de que las sociedades Goldman Reeves LTD, Loans 2 go, Ge Money Financing, JP Morgan Courtage y Asset Management Protection no están registradas en el supervisor británico y no pueden ofrecer servicios de inversión.

Lo mismo sucede con las entidades Venice Investment Group LTD en Italia y Campbell & Browne Associates en Luxemburgo.

El artículo 17 del texto refundido de la Ley del Mercado de Valores recomienda a la CNMV velar por la protección de los inversores promoviendo la difusión de toda la información que sea necesaria.

El supervisor recuerda que la inversión a través de entidades no autorizadas "comporta elevados riesgos de pérdida del capital", ya que actúan al margen de los controles establecidos por los organismos supervisores.