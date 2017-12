La CNMV recoge la advertencia de Francia sobre los riesgos de invertir en bitcoin

La Comisión Nacional del Mercados de Valores (CNMV) ha recogido este martes la advertencia de la Autoridad de los Mercados Financieros (AMF) --el supervisor francés de los mercados-- sobre los riesgos asociados a la inversión en bitcoin.

Adicionalmente, la CNMV también ha alertado de 17 entidades que no están facultadas para prestar servicios de inversión en Reino Unido, Francia, Dinamarca, Irlanda y Bélgica al no figurar en los registros de los correspondientes supervisores de los mercados.

Por último, las entidades que no están debidamente registradas en Bélgica son Ashida Associates, Sapporo International, Tokai National Partners, CMS Trader/Pandorx Ventures Limited, Fxandco/Globe and Co Ltd, IFT Advisory Group, Kin Capital/Chemmi Holdings y Markets Broker/Age Capital (payments solutions) Ltd.