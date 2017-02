La CNMV advierte de dos 'chiringuitos financieros' en Irlanda y Reino Unido

La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha advertido este viernes de dos sociedades que no están facultadas para prestar servicios de inversión en Irlanda y Reino Unido.

En concreto, alerta de que Kawabi and Associates (Japan) no puede prestar servicios de inversión en Irlanda, del mismo modo que FX Jupiter no puede operar en Reino Unido al no estar registrada en el supervisor británico.

El artículo 17 del texto refundido de la Ley del Mercado de Valores recomienda a la CNMV velar por la protección de los inversores promoviendo la difusión de toda la información que sea necesaria.

La CNMV recuerda que la inversión a través de entidades no autorizadas "comporta elevados riesgos de pérdida del capital", ya que actúan al margen de los controles establecidos por los organismos supervisores.