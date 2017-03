La CNMV advierte de cinco 'chiringuitos financieros' en Luxemburgo, Irlanda e Italia

La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha advertido de la existencia de cinco entidades no registradas en sus homólogos de Luxemburgo, Irlanda e Italia que, por tanto, no están autorizadas para prestar servicios de inversión.

En concreto, el supervisor luxemburgués, la Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF), ha alertado de que la entidad Graumann & Partner SA ('www.graumanundpartner.com') no está autorizada, mientras que el regulador irlandés ha advertido sobre McKinley Thomas & Associates (USA).

Por su parte, la Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (Consob) ha indicado que tres entidades no están facultadas para prestar servicios de inversión. Se refiere a GMOption, Linkgn Limited y BT Systems LTD, todas ligadas a la web 'www.gmoption.com'.