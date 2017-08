CaixaBank y Alibaba firman un acuerdo para impulsar las compras de ciudadanos chinos en España

CaixaBank y Alibaba han firmado un acuerdo para facilitar a los usuarios del sistema de pago Alipay, operado por una filial del gigante chino y con más de 450 millones de usuarios activos en el país asiático, que puedan utilizarlo al comprar en establecimientos españoles.

La entidad gestionaba a cierre de 2016 el 27,6% de volumen de negocio en cartas de crédito de exportación y el 16,3% en importanción de las empresas españolas en China, donde está presente a través de una alianza con The Bank of East Asia y de una 'joint venture' de financiación de automóviles participada por CaixaBank Consumer Finance, Credit Gain, filial de The Bank of East Asia, y Brilliance.