Carlos Soria iniciará la Expedición Correos al Dhaulagiri el próximo 18 de marzo a sus 78 años

El alpinista abulense Carlos Soria (78 años) comenzará el próximo 18 de marzo la Expedición Correos a la montaña Dhaulagiri (8.167), en la cordillera del Himalaya, dentro del objetivo de convertirse en el deportista de mayor edad que consiga escalar los famosos catorce "ochomiles".

Durante un acto donde se ha dado a conocer el apoyo de Correos como empresa patrocinadora junto con la colaboración de Caser Seguros, Soria ha destacado el "esfuerzo" que ha realizado la compañía de servicio postal en "tan poco tiempo" para poder llevar a cabo este proyecto. Anteriormente, esta iniciativa se encontraba respaldada por BBVA.

"Es una montaña que conocemos muy bien porque he estado muchas veces, pero son cambiantes y hay que estar preparados para subir estas montañas", ha señalado Soria. Su equipo se encuentra formado por los alpinistas Luis Miguel López Soriano y Luis Carcavilla, quienes informarán sobre cómo se ha previsto la conquista de los últimos "ochomiles" que le quedan por culminar.

El punto de origen de esta expedición se sitúa en Katmandú donde el equipo comenzará los entrenamientos en la zona, con "trekking" de aclimatación por el valle del Khumbu, en la región del Everest, en la que está previsto que alcancen cotas sobre los 5.000 metros.

Pasadas unas semanas, entre el 10 y el 15 de abril, el equipo iniciará la marcha de aproximación al campo base del Dhaulagiri y, una vez completada la aclimatación con ascensiones a dos de los tres campamentos de altura intermedios, esperarán a que las condiciones meteorológicas sean las adecuadas para subir a la cima. La previsión es alcanzar el reto a mediados del mes de mayo.

El alpinista ha destacado que le hace sentir "muy orgulloso" ver que es una referencia en este deporte y ha resaltado también que le hace "muy feliz" ver cómo el deporte español ha incrementado su nivel. "Somos gente que representamos unos valores muy importantes", ha añadido.

Soria comenzó su afición a la montaña con solo 14 años cuando realizó su primera incursión en la Sierra de Guadarrama. Aquel viaje fue el primero de muchos, hasta que con 21 años dio el salto cuando en 1960 viajó durante tres días a lomos de una moto Vespa hasta llegar a los Alpes para iniciarse en el mundo de las escaladas de gran dificultad.

En 1968, formó parte de la primera expedición española que viajó a Rusia para subir el monte Elbrus, la montaña más alta de Europa (5.642 metros), y en 1971 hizo lo propio en Alaska con el monte McKinley, la cima de Norteamérica (6.194).

Participó en 1973 y 1975 en las primeras expediciones españolas al Himalaya, y fue testigo de la primera cumbre de 8.000 metros lograda por España, a cargo de Jerónimo López y Gerardo Blázquez. Sin embargo, hasta 1990 no logró ascender su primer ochomil, tras 17 años desde su primera tentativa.

La mayoría de las expediciones de Carlos Soria fueron realizadas prácticamente en solitario, acompañado por algunos sherpas y porteadores, especialmente por Muktu Sherpa, quien ha sido su compañero en cuatro cumbres de más de 8.000 metros (K-2, Shisha Pagma Central, Manaslu y Lhotse).

Además, es el único alpinista que ha hecho cumbre en doce de las montañas del Himalaya con más de 60 años. "No cabe duda de que he perdido movilidad, pero de momento estoy perfectamente", ha precisado Soria, quien también ha asegurado que cuando no sea capaz de hacerlo se buscará "otros retos".