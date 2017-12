Catalá dice que la jornada de funcionarios "debe ser común para todos", pero ve "margen" en la organización del trabajo

El ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha asegurado que la jornada laboral "como elemento básico de las condiciones de trabajo de los funcionarios, debe ser común para todos", aunque ha considerado que en la organización del trabajo "sí hay margen de flexibilidad" en los sectores; eso sí "siempre respetando los derechos básicos, que son iguales para los servidores públicos en toda España".

Catalá ha dicho no conocer los detalles jurídicos de la solución planteada por la Junta de mantener las 35 horas semanales de carácter presencial pero computar una serie de tareas y actividades fuera de su puesto de trabajo, en el ámbito doméstico, por lo que no se puede pronunciar sobre si sería recurrible o no; aunque ha indicado que la organización o distribución del trabajo "sí es más propio de los sectores".