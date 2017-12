Cifuentes ve "urgente" un nuevo sistema de financiación autonómica porque el actual es "muy perjudicial" para Madrid

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, ha pedido este miércoles al Gobierno central, en acuerdo con el PSOE, que apruebe de forma "urgente" un nuevo sistema de financiación autonómica porque el actual es "muy perjudicial" para la región de Madrid y los madrileños.

"No se puede sentar un precedente gravísimo condonando la deuda a aquellos que han gestionado mal y sobre todo que eso al final provocaría una agravio a las comunidades que con mucho esfuerzo hemos gestionado para podernos financiar en los mercados y tenemos que pagar nuestra deuda con los bancos. No lo comparto en absoluto. No se puede premiar a quienes gestionan mal y no se puede pagar con el dinero de todos los españoles las aventuras separatistas o independentistas de algunos como en Cataluña, que es básicamente a los que han destinado los recursos públicos en los últimos años", ha explicado.