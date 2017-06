Ciudadanos pide un Estatuto del Becario que permita distinguir entre prácticas y trabajos encubiertos

Ciudadanos quiere que se apruebe un Estatuto del Becario en el que recoger los diferentes tipos de prácticas no laborales y definir las características de este tipo de relaciones con el fin de distinguirlas de las de un puesto de trabajo encubierto como contrato de prácticas.

Según sostiene el portavoz de Empleo de Ciudadanos en el Congreso, Sergio del Campo, una práctica no laboral debe de tener una naturaleza formativa no prestacional, por lo que entre la empresa y el becario no deben de existir servicios que revistas las características del contrato de trabajo, y una posible percepción de una beca que, señala no tiene la consideración de un salario.