Ciudadanos apuesta por introducir un "embrión" de la mochila austriaca en la próxima reforma laboral

Ciudadanos apuesta por que el nuevo paquete de medidas dirigidas a reformar el mercado laboral incluya un "embrión" de la mochila austriaca, sistema por el cual se sustituye la indemnización por despido por una cuenta individualizada que acompaña al trabajador durante su vida laboral.

"Básicamente tiene que ser un ingreso que acumulas cada mes para el despido y, en vez de pagarte la indemnización al final, la empresa te va guardando cada mes un poquito de tu sueldo, o del añadido que negocies, en una cuenta personal, y de esa manera vas moviéndote de un trabajo a otro", explica, elogiando que así se van "acumulando derechos". "Así no pasa como ahora, que te despiden y no te dan nada, o no te despiden porque has acumulado demasiados derechos y no te puedes mover", argumenta.