Ciudadanos ve posible ampliar el período de cálculo de la pensión pero cree que el problema es de ingresos

Ciudadanos ve posible ampliar el periodo de cálculo de las pensiones públicas aunque considera que lo más importante es emprender reformas estructurales que atajen el que identifica como el problema principal del sistema, la falta de ingresos suficientes.

"No me parece mal extender la vida laboral y que se cuente. Me parece de justicia", ha aseverado el portavoz económico de Ciudadanos en el Congreso, Toni Roldán, en declaraciones a los medios este miércoles en las que ha valorado como "positiva" y "de justicia" la propuesta de Báñez.