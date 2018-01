Ciudadanos ve inviable la propuesta del PSOE para financiar las pensiones y lo acusa de "demagogia"

Afirma que los balances bancarios no se han recuperado como para pagar 10.000 millones de euros más al año de impuestos

El diputado de Cs Francisco de la Torre, que preside la Comisión de Presupuestos del Congreso y es portavoz en la Comisión de Hacienda, ha indicado que el PSOE "no ha hecho las cuentas" y, con la propuesta que hizo Sánchez este martes, "pretende garantizar las pensiones hundiendo el sistema financiero y provocando una fuga de capitales".

"No sé si los propios socialistas ignoran que su reciente propuesta impositiva para consolidar el sistema de pensiones no es en absoluto viable y, por tanto, no tienen a ningún experto en fiscalidad y finanzas públicas, o si sí lo saben y se limitan a hacer demagogia", ha manifestado.